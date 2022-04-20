“الشورى” يؤكد ضرورة صرف النفقة لمستحقيها من صندوق النفقة في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري

أكد مجلس الشورى على أهمية صرف النفقة لمن يستحقها في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وكذلك ضمان استردادها من المعنيين بدفعها لتعزيز المسؤولية.
وأشارت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس – خلال مناقشة تقرير السنوي صندوق النفقة – اليوم الأربعاء لحرص القيادة على استقرار الأسرة وثباتها لتكون نواة أساسية في قيمة الوطن.
وأشادت اللجنة بأعمال الصندوق وفق اختصاصاته، وبأهمية الاستدامة المالية له، لاستمرار عمله وتوفيره لوضعٍ مالي مستقر للأسر المستفيدة، وهو ما يتطلب سهولة تحصيل أمواله المصروفة على المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
ولاحظت اللجنة خلال دراستها للتقرير عدم وجود آلية واضحة لاستعادة المصروف من أموال الصندوق، حيث سيتضمن تقرير اللجنة توصيات لمعالجة كافة التحديات والصعوبات.