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جديد المناطق > شاهد.. شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل
20/04/2022   7:12 م

شاهد.. شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

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يستمر مشروع إفطار الصائم في محافظة بيش التابعة لمنطقة جازان في تقديم وجبات الإفطار في الشهل الفضيل منذ 12 عاماً عبر مجموعة من الشباب المتطوعين.

وقال المتطوع يحيى مطاري لـ”أخبار 24″ إن الشباب يقدمون على الأعمال التطوعية لاستغلال طاقتهم في أعمال الخير لا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث يُقبل على مقر المشروع عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة، كما يقدم المتطوعون الوجبات للمارة على الطريق الدولي ذهابا وإيابا مرورا بمحافظة بيش.

وأضاف “مطاري” أن المشروع يقدم للشباب المتطوع برامج ومهارات تطوير مثل اللقاء والتعامل مع الجماهير والثقة بالنفس ما يُكسبهم مهارات وتجارب تؤهلهم لخوض الحياة.

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

شاهد.. شباب يقدمون وجبات الإفطار منذ 12 عامًا بحثًا عن روحانية الشهر الفضيل

جديد المناطق
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