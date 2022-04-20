“العدل” تُوضح خطوات الاستفادة من المحكمة الافتراضية للتنفيذ عبر “ناجز”

أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من المحكمة الافتراضية للتنفيذ عبر بوابة “ناجز”.
وتبدأ الخطوات بالدخول على “التنفيذ” من لوحة المعلومات، واختيار طلب تنفيذ، ثم تحديد مسار طلب التنفيذ، سواء كان ماليًا أو أحوالا شخصية أو تنفيذا مباشرا، ثم تحديد نوع السند الرئيسي “الإلكتروني، ونوع السند الفرعي “سند لأمر إلكتروني”، وتحديد المحكمة المختصة وصفة مقدم الطلب، والتعهد بصحة البيانات المدخلة والضغط على “التالي”.
كما تشمل الخطوات تعبئة بيانات مقدم الطلب، سواء بإضافتها مباشرة بناء على معلومات الملف الشخصي ببوابة “ناجز” إذا كان مقدم الطلب أصالة عن نفسه، أو إضافة بيانات الموكل عندما يكون مقدم الطلب بالنيابة عن أفراد أو جهة، بالإضافة إلى بيانات المنفذ ضده، وإضافة بيانات المطالبة “المبلغ والسند التنفيذي”، وإرسال المرفقات، ثم الحفظ وإرسال الطلب. وفق “أخبار 24”.
#شرح_خدمة_عدلية | خطوات الاستفادة من #المحكمة_الافتراضية للتنفيذ عبر بوابة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR
#ناجز_يغنيك pic.twitter.com/L4K3vvasxO
— وزارة العدل (@MojKsa) April 20, 2022