مستجدات كورونا.. انخفاض الوفيات والإصابات الجديدة.. واستقرار معدل الحالات الحرجة وارتفاع حالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاض الإصابات الجديدة مسجلة 130 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 16 حالة عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استقرار منحنى الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات حرجة جديدة، ليظل إجمالي عدد الحالات الحرجة حتى الآن 59 حالة.
وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 241 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 740008 حالات من أصل 753124 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9075 حالة وفاة.