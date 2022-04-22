النصر يختتم معسكر أبو ظبي بمواجهة بني ياس

يختتم فريق النصر معسكره الخارجي في العاصكة الإماراتية أبو ظبي، (الجمعة) بمواجهة فريق بني ياس الإماراتي.
ويخوض الفريق مواجهة تجريبية، أمام بني ياس في ثاني مبارياته التجريبية في المعسكر، بعد التعادل مع الاتفاق بهدف لمثله في التجريبية الأولى.
وأجرى الفريق تدريبه الأخير، تحت قيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب الفريق، الذي اعتمد على التدريبات الخفيفة قبل أن يعتمد مناورة كروية على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين. وفق “أخبار 24”.
وحاول روسو خلال المعسكر الذي انطق الأحد الماضي، تجهيز الفريق أثناء فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.