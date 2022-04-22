الكويت في مقدمة المرشحين لاستضافة السوبر السعودي الموسم القادم

كشفت مصادر صحفية عن وجود رغبة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم في إقامة مباراة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل خارج المملكة.
وأوضحت المصادر، وفقًا لـ” البلاد”، أن اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس السوبر السعودي الموسم القادم في إحدى دول الخليج ودولة الكويت في مقدمة المرشحين.
ومن المقرر ان تقام بطولة كأس السوبر القادمة ستقام بالنظام الجديد أعلن عنه الاتحاد السعودي والتي ستضم بطل الدوري، وصيف الدوري، وبطل كأس الملك ، بالإضافة لوصيف كأس الملك .
وحقق فريق الهلال لقب كأس السوبر السعودي في النسخة الماضية، بعد الفوز الصعب الذي حققه على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي وبواقع، وكانت هذه المواجهة قد أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.