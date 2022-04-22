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رياضة > بالفيديو.. ذهبيو الأهلي يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية لوجود مخالفات مالية
22/04/2022   6:54 ص

بالفيديو.. ذهبيو الأهلي يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية لوجود مخالفات مالية

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كشفت مصادر عن وجود طلب داخل النادي الأهلي، بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وقالت المصادر وفقًا لبرنامج “شوت” المقدم على قنوات “SSC TV” إن عدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لأنهم وجدوا مخالفات من قبل الإدارة الحالية لللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأضافت المصادر أن من المنتظر رفع إدارة الأهلي الطلب إلى فرع وزارة الرياضة بجدة بعد دراستة وذلك لإقامة الجمعية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ذهبيو الأهلي يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية لوجود مخالفات مالية

رياضة
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