“إحسان” تكشف إجمالي حجم التبرعات التي تلقتها المنصة

أعلنت منصة “إحسان”، اليوم (الأحد)، إجمالي حجم التبرعات التي تلقَّتها المنصة.
وأوضحت المنصة أن حجم التبرعات بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26.1 مليون عمليةَ تبرع، استفاد منها 4.6 مليون مستفيد.
وأشارت إلى أن التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك، تعود بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، بما في ذلك الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وتواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.