نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “شؤون الحرمين” و”الأوقاف” توقعان مذكرة تعاون لإنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم
25/04/2022   10:32 م

“شؤون الحرمين” و”الأوقاف” توقعان مذكرة تعاون لإنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم

+ = -
651

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام.

وأوضحت أن المذكرة تتضمن التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل.

وأضافت أن المركز سيسهم في توفير مكان آمن لأبناء وبنات المعتمرين، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويسر، مبينةً أنه سيتم تصميمه وفق أفضل الممارسات والنماذج وتُراعى اشتراطات السلامة والجوانب الاجتماعية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الطفل. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المركز هي جهات استشارية متخصصة في المجال، موضحةً أن هذه بداية لإنشاء سلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعاً.

“شؤون الحرمين” و”الأوقاف” توقعان مذكرة تعاون لإنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208194.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.