“شؤون الحرمين” و”الأوقاف” توقعان مذكرة تعاون لإنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات الحرم

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بهدف إنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام.
وأوضحت أن المذكرة تتضمن التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل.
وأضافت أن المركز سيسهم في توفير مكان آمن لأبناء وبنات المعتمرين، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويسر، مبينةً أنه سيتم تصميمه وفق أفضل الممارسات والنماذج وتُراعى اشتراطات السلامة والجوانب الاجتماعية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الطفل. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المركز هي جهات استشارية متخصصة في المجال، موضحةً أن هذه بداية لإنشاء سلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعاً.