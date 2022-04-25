خلال ساعة من إطلاقه.. اكتمال حجز المرحلة الثانية لمشروع “سرايا الجوان” السكني بالرياض

أعلنت الشركة “الوطنية للإسكان NHC” عن اكتمال حجز المرحلة الثانية من مشروع “سرايا الجوان” شمال مدينة الرياض من قِبل مستفيدي برنامج “سكني”، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق “سكني”.
وتعد المرحلة الثانية من “سرايا الجوان” ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تطورها الشركة وتنفذها شركة “دار وإعمار”، ضمن خطط التوسع المستمر لتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية.
ويتضمن المشروع بكامل مراحله، والذي سيتم إطلاق المرحلة الثالثة منه قريبا، 404 وحدات سكنية، على مساحة تتجاوز 105 آلاف م2، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360-392م2، وستتم إتاحته للحجز إلكترونياً عبر “سكني” ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري. وفق “أخبار 24”.
ويأتي المشروع امتداداً لنحو 29 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض، وتوفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة.