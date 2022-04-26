رواج بالملابس والأحذية.. سكان المملكة ينفقون 10 مليارات ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (17 – 23 أبريل)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.4 مليار ريال عبر 112.4 مليون عملية، بارتفاع في قيمة العمليات بنسبة 4.3% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على قطاعات أخرى 1.5 مليار ريال، و1.4 مليار ريال على الملابس والأحذية في المركز الثاني، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن ترتيبها المعتاد في الإنفاق الأسبوعي عبر نقاط البيع بالمملكة.
وجاء الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بالمركز الثالث بنحو 1.3 مليار ريال، ثم الإنفاق على سلع وخدمات متنوعة بنحو 1.05 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 1.04 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و718.85 مليون ريال على الصحة، و608.36 مليون ريال على النقل، و595.05 مليون ريال على محطات الوقود، و343.24 مليون ريال على المجوهرات، و343.12 مليون ريال على الفنادق، و341.63 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 300.47 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و252.61 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و226.50 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و104.71 مليون ريال على الاتصالات، و740.9 ألف ريال على التعليم، و690.8 ألف ريال على المنافع العامة.