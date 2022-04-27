“السعودية للكهرباء” تستعرض جهودها في تعزيز الخدمة في مكة والمدينة

تسعى الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات كهربائية ذات مستوى عالٍ لخدمة أكثر من 10.5 مليون مشترك في أكثر من 13 ألف منطقة ومدينة وبلدة وقرية وهجرة وتجمع سكني.
واهتمت الشركة بشهر رمضان وموسم العمرة، خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها والسماح بعودة العمرة ونفذت إجراءات فنية لفرق الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.
ومن أبرز هذه الإجراءات إعداد خطة تشغيلية خاصة بموسم العمرة، وتوصيل الخدمة الكهربائية إلى المشاريع الكبرى التي تخدم ضيوف بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي بمكة والمدينة.
كما تضمنت تشغيل مشاريع لتعزيز شبكات النقل والتوزيع بتكاليف فاقت 669 مليون ريال، والحفاظ على كفاءة أداء الشبكة الكهربائية بمكة عبر برامج الصيانة الدورية، والحرص على سرعة إعادة الخدمة الكهربائية في حال انقطاعها.
وعززت الشركة النظام الكهربائي في مكة المكرمة بالعديد من المشاريع، منها إنشاء مشروع محطة حنين المركزية وإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة، وقد شُغلا جزئياً، ومشاريع جهد عال، وغيرها.
ووفرت 800 موظف من مهندسين وفنيين، و70 دراجة نارية، و33 مولداً متنقلاً، وجهزت مراكز متنقلة للحالات الطارئة، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بموثوقية عالية وآمنة لراحة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين. وفق “أخبار 24”.
ورصدت الشركة مشاريع جديدة لتعزيز النظام الكهربائي في المدينة المنورة، ونفذت عددا منها، كما أحلت شبكات قديمة وخففت أحمال شبكات الجهد المتوسط بتمديد مغذيات جهد متوسط جديدة وركبت 157 محطة توزيع، إضافة إلى مشروع أتمتة المنطقة المركزية في المدينة المنورة بـ 158 محطة.
كما نفذت في المدينة المنورة برامج الصيانة الشاملة والوقائية والدورية لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع لضمان سلامة واستمرارية النظام الكهربائي، وأجرت الفرق الفنية أعمال الصيانة لـ 225 محطة و535 كبينة توزيع، وأكثر من 3.8 ألف عداد.