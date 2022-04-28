مدرب الاستقلال يكشف أسباب الفوز على الشارقة الإماراتي

اعتبر مدرب نادي الاستقلال الطاجيكي، فيتالي ليتفشينكو أن انضباط فريقه أثمر عن تحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي 2-0، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال فيتالي: “كما تحدثنا قبل المباراة فقد لعبنا بطريقة هجومية من أجل إرضاء جماهيرنا التي كانت متعطشة لحصولنا على النقاط الثلاث.. لعبنا بأداء منضبط طوال المباراة وقد تمكنا في النهاية من تحقيق طموحنا من خلال الفوز”.
وأضاف: “شاهدنا عدة مباريات للفريق المقابل، وكنا نعرف أنه سيغيب عنهم المهاجم كايو، وقد وضعنا خطة للتعامل مع المباراة، من خلال الإغلاق الدفاعي وشن الهجمات المرتدة”.
وتابع: “خلال هذه المباراة تمكنا من تطبيق ما كنا نتدرب عليه من ناحية السرعة في الانتقال من الدفاع للهجوم، وهذا ما ظهر في النهاية عبر النتيجة”. وفق “أخبار 24”.
وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال.
وتأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.