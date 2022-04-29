“الأرصاد”: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على 9 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية اليوم (الجمعة)؛ تكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية، وذلك على 9 مناطق.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد الى منطقتي الرياض، والشرقية، وأجزاء من منطقتي القصيم، والحدود الشمالية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، أما حركة الرياح على الخليج فستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.