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جديد المحليات > قبيل حلول العيد.. جولات مُكثفة للوقوف على التزام صالونات الحلاقة بالرياض بالاشتراطات
29/04/2022   2:59 م

قبيل حلول العيد.. جولات مُكثفة للوقوف على التزام صالونات الحلاقة بالرياض بالاشتراطات

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نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض، جولات ميدانية مُكثفة للتحقق من التزام محلات وصالونات الحلاقة بالاشتراطات الصحية قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

وتعمل الفرق الرقابية على التأكد من توفر الاشتراطات والتي تتضمن وجود التراخيص النظامية لمنشآت الحلاقة، وتوفر الشهادات الصحية للعمالة، واستخدام الأدوات وفرشات الشعر ذات اللون الأبيض.

وتشمل الاشتراطات التي يتم مراجعتها مدى تعقيم أدوات الحلاقة، وتقيد العمالة بلبس الكمامة والسترة خلال أداء عملهم.

وفق “أخبار 24”.

قبيل حلول العيد.. جولات مُكثفة للوقوف على التزام صالونات الحلاقة بالرياض بالاشتراطات

جديد المحليات
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