قبيل حلول العيد.. جولات مُكثفة للوقوف على التزام صالونات الحلاقة بالرياض بالاشتراطات

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض، جولات ميدانية مُكثفة للتحقق من التزام محلات وصالونات الحلاقة بالاشتراطات الصحية قبيل حلول عيد الفطر المبارك.
وتعمل الفرق الرقابية على التأكد من توفر الاشتراطات والتي تتضمن وجود التراخيص النظامية لمنشآت الحلاقة، وتوفر الشهادات الصحية للعمالة، واستخدام الأدوات وفرشات الشعر ذات اللون الأبيض.
وتشمل الاشتراطات التي يتم مراجعتها مدى تعقيم أدوات الحلاقة، وتقيد العمالة بلبس الكمامة والسترة خلال أداء عملهم.
قبيل حلول #العيد بأيام..
جولات ميدانية مكثفة للتحقق من التزام محلات #الحلاقة بالاشتراطات الصحية.. pic.twitter.com/RRecRRXJK2
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 28, 2022
وفق “أخبار 24”.