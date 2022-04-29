بالفيديو.. المعيوف: حارس المرمى نصف الفريق.. وأعشق هذا المركز منذ الصغر

شدد حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف على أهمية دور حارس المرمى لدي كل فريق.
وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة”: “أي فريق يعتمد على حارس المرمى ويتحمل مسؤولية كبيرة وفعلًا الحارس نصف الفريق وأي خطأ منه يضيع مجهود الجميع”.
وأوضح المعيوف أنه يعشق حراسة المرمى منذ الصغر ودوما كان يلعب بهذا المركز في المدرسة وبرغبة شخصية منه.
وأضاف حارس الهلال: “لنفسى أتمنى الخروج من المباريات حتى لو بنتيجة 0 – 0 والحفاظ على شباكي، ولكن من أجل فريقي أتمنى الفوز حتى لو بخمسة أهداف مقابل 4 وتحقيق مصلحة الفريق”.وفق “أخبار 24”.
وكان عبدالله المعيوف قد انضم لصفوف نادي الهلال صيف 2016 قادمًا من النادي الأهلي.
#عبدالله_المعيوف: حارس المرمى نصف الفريق.. وأي خطأ منه يضيع مجهود الجميع @almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/y8sRf5lpzL
— برنامج كورة (@korarotana) April 28, 2022
#عبدالله_المعيوف يتحدث عن عشقه لحراسة المرمى منذ صغره.. ويؤكد: دوما كنت ألعب بهذا المركز في المدرسة@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/R0LEV3A5LS
— برنامج كورة (@korarotana) April 28, 2022