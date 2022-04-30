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رياضة > بعثة “الأخضر” لكرة السلة تصل إلى البوسنة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية
30/04/2022   11:23 م

بعثة “الأخضر” لكرة السلة تصل إلى البوسنة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية

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وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، مساء السبت، إلى جمهورية البوسنة والهرسك، السبت، لبدأ المعسكر الخارجي تحضيرًا لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشهر المقبل.

وضمت البعثة 14 لاعبًا هم: “مرزوق المولد، ومحمد المرواني، وأيوب الهوساوي، وناصر أبو جلاس، ومحمد الصقر، ومثني المرواني، وفهد السالك، وعلي الشبيلي، ومصعب قاضي، وأسامة البرقاوي، وهمام حسين، وثامر محمد، وأيمن المولد، وسعد السبيعي”. وفق “أخبار 24”.

ويقود المنتخب الوطني لكرة السلة المدرب علي السنحاني، ويعاونه وخلدون المولد وكريكور كركوريان.

بعثة “الأخضر” لكرة السلة تصل إلى البوسنة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية

رياضة
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