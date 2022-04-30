الأهلي يدخل في مفاوضات مع مدرب النصر السابق روي فيتوريا

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، يتتهدف التعاقد مع المدير الفني لفريق النصر السابق، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة فريقها الأول في الموسم الرياضي المقبل.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن فيتوريا لا يمانع في العودة إلى المملكة مرة أخرى، وخوض تجربة فنية جديدة، حيث يناقش ذلك حاليًا مع طاقمه الفني المساعد، وينتظر أن يتم الرد خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن الطرفان يتباحثان حول الأمور المالية حال قبوله العرض بشكل رسمي، متابعة أن إدارة الأهلي، وضعت خيارات عدة بديلة في حال رفض فيتوريا عرض النادي الغربي.
وقاد فيتوريا نادي النصر لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عام 2019، قبل أن تتم إقالته موسم 2021 بسبب سوء النتائج، ولايرتبط حاليا بأي نادٍ حاليًا بعد إقالته من تدريب فريق سبارتاك موسكو الروسي ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأبرز الأندية التي قادها فيتوريا خلال مشواره، هي فيتوريا جيماريش البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، النصر، سبارتك موسكو الروسي، آخر فريق قام بتدريبه، وقاده في 26 مباراة فاز 9 مباريات، وتعادل 6 مباريات، وخسر 11 مباراة.