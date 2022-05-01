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جديد المحليات > ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة فجر اليوم.. وهكذا يمكن رصدها
01/05/2022   7:54 ص

ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة فجر اليوم.. وهكذا يمكن رصدها

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس، اليوم (الأحد)، آخر أيام شهر رمضان المبارك، اقتراناً استثنائياً بين الزهرة والمشتري.

وبيّنت الجمعية أن الكوكبين سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية تبلغ 0.2 درجة فقط بالأفق الجنوبي الشرقي، لافتة إلى أنهما سيظهران كأنهما يلامسان بعضهما ويندمجان في وهج واحد شديد السطوع للعين المجردة.

ودعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، إلى اقتناص هذه الفرصة ومشاهدة هذه الظاهرة الفلكية عقب صلاة الفجر مباشرة، موجهًا مَن يرغب في رصدها بالاتجاه والنظر نحو الشرق واختيار المكان المناسب لرؤيتها.وفق “أخبار 24”.

وأشار “المسند” إلى أن كوكبي المشتري والزهرة، يجتمعان ويُحييان الصوام بتمام رمضان، مبينًا أن الزهرة يبعد عن الأرض بمقدار 149 مليون كم، والمشتري 847 مليون كم.

ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة فجر اليوم.. وهكذا يمكن رصدها

جديد المحليات
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