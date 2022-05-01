ظاهرة فلكية تشهدها سماء المملكة فجر اليوم.. وهكذا يمكن رصدها

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس، اليوم (الأحد)، آخر أيام شهر رمضان المبارك، اقتراناً استثنائياً بين الزهرة والمشتري.
وبيّنت الجمعية أن الكوكبين سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية تبلغ 0.2 درجة فقط بالأفق الجنوبي الشرقي، لافتة إلى أنهما سيظهران كأنهما يلامسان بعضهما ويندمجان في وهج واحد شديد السطوع للعين المجردة.
ودعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، إلى اقتناص هذه الفرصة ومشاهدة هذه الظاهرة الفلكية عقب صلاة الفجر مباشرة، موجهًا مَن يرغب في رصدها بالاتجاه والنظر نحو الشرق واختيار المكان المناسب لرؤيتها.وفق “أخبار 24”.
وأشار “المسند” إلى أن كوكبي المشتري والزهرة، يجتمعان ويُحييان الصوام بتمام رمضان، مبينًا أن الزهرة يبعد عن الأرض بمقدار 149 مليون كم، والمشتري 847 مليون كم.
ستشهد سماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة الأحد 01 مايو 2022 – آخر ايام شهر رمضان – اقتران استثنائي بين الزهرة و المشتري حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية تبلغ (0.2 درجة) فقط بالأفق الجنوبي الشرقي كانهما يلامسان بعضهما و يندمجان في وهج واحد شديد السطوع للعين المجردة. pic.twitter.com/WKvBdjBvw7
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 29, 2022
لا تفوت المشهد👓فجر اليوم #الأحد
(ضف) عيالك وصل #الفجر شرق مدينتك،
ثم اختر مكاناً مناسباً، وانظر جهة الشرق، وتفكروا في خلق السموات
كوكبا #المشتري (الأعلى) و #الزهرة (الأسفل)
يجتمعان ويُحيان الصوام بتمام #رمضان
علماً أن بُعدهما عنك الزهرة 149 مليون كم
والمشتري 847 مليون كم‼️ pic.twitter.com/AqYA0Zl2uq
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 30, 2022