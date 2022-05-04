تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق ورياح وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء) تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدة مناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على أخرى.
وقال المركز إن عددًا من المحافظات بمناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط للرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، بالإضافة إلى تساقط للبرد وسيول في بعض المناطق.
وأضاف أن الحالة تبدأ في جازان من الساعة الـ12 ظهراً، وتستمر حتى الـ6 مساء، بينما في عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة فتستمر من الساعة الـ12صباحاً حتى الـ7 مساء، وفي القصيم وحائل تستمر حتى الثانية ظهراً، أما في الحدود الشمالية والجوف فتبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن بعض المحافظات بمناطق المدينة المنورة، والرياض، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الـ8 مساء.