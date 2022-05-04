طقس اليوم.. استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية وأمطار محتملة بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40 كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، مع احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق قد تمتد إلى منطقة حائل.
وأضاف أن تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية سيستمر على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.