بالفيديو والصور.. ريال مدريد يفوز بسيناريو مجنون أمام سيتي ويلتقي ليفربول في نهائي الأبطال

خطف فريق ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل لنهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء) وامتدت حتى الساعة الأولى من صباح اليوم (الخميس).
وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة (73) بهدف عن طريق لاعبه رياض محرز قبل أن يتعادل ريال مدريد في الدقيقة (90) عن طريق لاعبه رودريغو ثم عاد اللاعب ذاته في الدقيقة (90+1) لتسجيل الهدف الثاني.
ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين مع تعادل نتيجة إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، فكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 أمام ريال مدريد لتصبح بعد شوطي الإياب الأساسيين (5-5). وفق “أخبار 24”.
وحصل ريال مدريد مع بداية الشوط الإضافي الأول على ركلة جزاء سددها لاعبه كريم بنزيما بنجاح في الدقيقة (95).
وبهذا الفوز ضرب ريال مدريد موعدًا أمام نظيره الإنجليزي ليفربول، في نهائي النسخة الجارية من البطولة المقرر إقامته يوم 28 مايو الجاري.
⚽️ رياض محرز 🇩🇿 يفرح السيتيزنز بهدف قد يكون ثمنه التأهل للنهائي#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL pic.twitter.com/QT4AqrDHWp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022
🔥🔥 جنون جنون .. لا أحد قادر على فعلها إلا الملكي#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL pic.twitter.com/6rspZnFiwD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2022