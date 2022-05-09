“شؤون الأسرة”: 5 توصيات لرفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء

أكد مجلس شؤون الأسرة على أهمية دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء من خلال اتباع الطرق الصحيحة لتهيئتهم وتحفيزهم، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث.
وأوصى المجلس بعدة نصائح منها: أهمية الحرص على النوم 9 ساعات ليلًا، إذ أثبتت الدراسات أن السهر يضعف من ذكاء الأطفال واستيعابهم، بالإضافة إلى تخصيص وقت لمراجعة الدروس والاستماع للأبناء.
وأشار إلى ضرورة التواصل مع المدرسة لمعرفة المستوى الدراسي، مع تشجيع الأبناء على حضور الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدرسة، بخلاف وضع حوافز تشجيعية للمتفوقين.
ونصح باتباع 3 طرق لمعالجة ضعف التحصيل تشمل: تنمية المهارات الفكرية والقدرات لدى الأبناء، بالإضافة إلى زيادة الأهداف بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، بخلاف ضرورة التعاون بين الأسرة والمعلمين.
وفق “أخبار 24”.