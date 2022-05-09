غرامتها 10 آلاف ريال.. “الشؤون البلدية” تحذر المقاولين من ترك مخلفات البناء

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحذيراتها للمقاولين من عدم إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء والحفر، وكذلك عدم صيانة اللوحات الإرشادية، والسياج المحاط بمنطقة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن عدم القيام بإزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل يعرض المقاول لغرامة تصل إلى ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال، بخلاف نقل المخلفات على نفقة المقاول الخاصة.
وحذرت من أن إتلاف المعدات للشوارع المسفلتة والمرصوفة يعرض المتسبب لغرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال، مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المقاول، وكذلك عدم صيانة اللوحات الإرشادية والسياج يعرض المقاول لغرامة من 3 إلى 5 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.