طقس اليوم.. أتربة مثارة تؤثر على الرياض والشرقية.. والأمطار تتواصل في جازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف المدن والمحافظات.
وتوقع التقرير، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف، مع عدم استبعاد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية من تلك المناطق.
ونوه إلى أن تأثير العوالق الترابية والأتربة المُثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الجنوبية من المملكة.
ولفت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي.
وبيّن أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.