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جديد المحليات > ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من قادة مصر وتركيا والكويت للاطمئنان على صحة خادم الحرمين
10/05/2022   8:27 ص

ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من قادة مصر وتركيا والكويت للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالات هاتفية، اليوم (الإثنين)، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقد اطمأن القادة على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله.

بدوره عبر ولي العهد عن الشكر لقادة تركيا ومصر والكويت على مشاعرهم الأخوية النبيلة.

كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من قادة مصر وتركيا والكويت للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

جديد المحليات
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