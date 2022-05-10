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جديد المحليات > “حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو في حسابات المستفيدين
10/05/2022   8:27 ص

“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو في حسابات المستفيدين

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أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات إيداع الدفعة الـ 54 من الدعم في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء).

“حساب المواطن” يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو في حسابات المستفيدين

جديد المحليات
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