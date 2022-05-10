“الجوازات” توضح 16 خدمة تقدمها عبر “أبشر” لا تحتاج إلى مراجعة مقارها

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم (الإثنين)، أن الحلول الرقمية أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها الجوازات من خلال منصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة مقار ها.
وأوضحت أن الاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر “أبشر” تتمثل في الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين، ووصول العمالة الجديدة والزائرين، والاستعلام العام عن البصمة، والتحقق من تفويض مراجعة قطاع، والاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات، والاستعلام عن تقرير مقيم.
وأضافت أنه يمكن الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، والاستعلام عن صلاحية الإقامة، وعرض معلومات أفراد الأسرة، والاستعلام عن معلومات سجل السفر، وكذلك الاستعلام عن عودة العمالة من الخارج، ومعلومات جواز السفر، وعرض المكفولين، والاستعلام عن أحقية الحج، وحالة تأشيرة الخروج والعودة، ورقم الحدود. وفق “أخبار 24”.