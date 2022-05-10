“إنفاذ” يُعلن إقامة 8 مزادات علنية لعقارات ومنقولات في 6 مدن

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 6 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 10 إلى 18 مايو الجاري.
وأوضح أن المزادات تعرض 71 أصلاً من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية وشاليهات ومنقولات لعيادات طبية متخصصة وأثاث مكتبي ومفروشات متعددة الاستخدام.
وبيّن أن المزادات تبدأ بمزاد أصداف جدة الإلكتروني الذي يستعرض 11 عقارًا متنوعًا، ومزاد محافظتي الخرج والدلم الإلكتروني على 34 عقاراً، ومزاد نسمات الجنوب الإلكتروني “الباحة” الذي يُقام على 5 عقارات، كذلك مزاد نسمات الجنوب الإلكتروني “نجران ورنية” على 5 عقارات بعدة أحياء، ومزاد نسمات الجنوب الإلكتروني “جازان” على 8 عقارات. وفق “أخبار 24”.
وحول ما يخص المنقولات، أكد مركز “إنفاذ” أنه سيُقام مزادان على منقولات عيادات طبية بحيّي النسيم والمروج في الرياض، الذي يقام على 9 أصناف من الأجهزة والأدوات الطبية بأحجام وأنواع مختلفة والمفروشات والأثاث المكتبي بأصناف متعددة.