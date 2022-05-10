إيجاد الحل أو رحيل “النفيعي”.. نتائج الأهلي تثير غضب الجماهير هذا الموسم

أثار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حالة من الغضب بين جماهيره، بعد النتائج المتواضعة التي يقدمها بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2021-2022).
وألقت نتائج الفريق الأهلاوي المتواضعة بظلالها على هذا الموسم، حيث لم يتمكن الفريق من الانتصار سوى في 6 مباريات وتعادل 11 وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا، ودخل مرماه 38 هدفًا، ويقبع النادي الجدّاوي في المركز العاشر بـ29 نقطة، ليسجّل أسوأ مواسمه منذ بداية دوري المحترفين.
وبجانب نتائج الفريق المتواضعة، شهد الوسط الرياضي الأهلاوي حالة من الغليان لما يحدث من سوء عمل داخل النادي برئاسة ماجد النفيعي، على جميع المستويات من قبل بداية الموسم، مما أدى إلى المطالبة الجماهيريّة بإيجاد الحل أو رحيل الإدارة.
وقوبلت مطالب الجماهير بتجاهل الإدارة منذ بداية الموسم، على الرغم من أن المدرّج يعمل على تحفيز اللاعبين من أجل الفوز بالمباريات المقبلة، وتجاوز المرحلة المقبلة المفصلية، حيث ينتظر الفريق مواجهة مهمة يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة أمام أبها، ضمن الجولة الـ27 بدوري المحترفين.
وفي ذات السياق علم “سبورت 24” من مصادره الخاصة أنّ هناك عددا من الشخصيات الأهلاوية المنضمة لقائمة الأعضاء الذهبيين عقدت اجتماعات خلال الأيّام الماضية، وقدمت خطابا يفيد بعقد جمعية عمومية غير عادية أبلغ به إدارة النادي بقيادة ماجد النفيعي.
وأكدت ذات المصادر أن هناك مطالبة من الأعضاء الذهبيين لعقد الجمعية العمومية غير العادية، في أقرب وقت، لمناقشة إبلاغ الوزارة بوجود أخطاء إدارية ارتكبتها الإدارة خلال الفترة الماضية، وقد تتسبب في حل المجلس الحالي.