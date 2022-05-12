“الاتحاد” يطرح تذاكر مباراته أمام “الهلال”

أعلن نادي الاتحاد، طرح تذاكر مباراته المقبلة في الدوري أمام نظيره الهلال عبر موقعه الرسمي.
وجاء سعر التذكرة الموحدة للجماهير في المباراة 50 ريالا، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي توجيهه بعد رفع سعرها.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم (الأحد) الموافق 15 مايو ضمن منافسات الدوري.
🎫 تذاكر كلاسيكو #الاتحاد_الهلال ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
متاحة لكم : 👇🏼https://t.co/DYsR8xTMKv
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 11, 2022
وفق “أخبار 24”.