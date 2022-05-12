منتخب الصالات يختتم معسكر الشرقية ويغادر للكويت للمشاركة في الألعاب الخليجية

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، مساء اليوم (الأربعاء)، معسكره التدريبي الذي أُقيم في المنطقة الشرقية واستمر 5 أيام مثلت المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022، والتي ستُقام في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 14 حتى 23 مايو الجاري.
وأدى أخضر الصالات، اليوم آخر تدريباته، على صالة نادي القادسية بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي عمد على تقسيم التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، خضع خلالها اللاعبون لتمارين لياقية وبدنية مكثفة، قبل أن يتم توزيعهم إلى ثلاث مجموعات في الفترة المسائية وإجراء عدد من الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة، تركزت في بناء الهجمات من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.
وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، غداً (الخميس)، إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة 2022.وفق “أخبار 24”.
وسلّم مدير المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح برفقة المدير الفني للمنتخب أندرو بلازا، اللاعب ناصر الحارثي جائزة اللاعب المثالي في المعسكر السابق.
وتأتي هذه الجائزة من ضمن الأمور التحفيزية والتشجيعية التي وضعتها إدارة المنتخب لخلق بيئة تنافسية مميزة بين اللاعبين لتحفيزهم وتشجيعهم على التنافس والتميز.