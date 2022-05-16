بـ 500 ألف ريال.. “التنمية الزراعية” تتيح منتجًا ائتمانيًا لتمويل الزراعة العضوية

أعلن صندوق التنمية الزراعية إطلاق منتج ائتماني جديد لتمويل الزراعة العضوية، يتم التقديم له عبر منصة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح الصندوق أن القرض التشغيلي سيكون قصير الأجل ولا يتجاوز 500 ألف ريال، وسيتم منحه فقط للمزارع العضوية أو” تحت التحويل” بعد تقديم شهادة موثقة من شركات التوثيق المعتمدة من الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم طلب شهادة التوثيق بشكل سنوي خلال فترة الإقراض بهدف التحقق من استمرار المزارع في ممارسة الزراعة العضوية .وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن مدة العقد سنتان متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة، على أن يسدد القرض كاملًا على دفعات شهرية خلال العام الثاني، بضمانات تقتصر على كفيل واحد حتى 250 ألف ريال حال استثناء الكفالة الشخصية .