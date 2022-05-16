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جديد المحليات > وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات
16/05/2022   7:10 م

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بنائب رئيس الوزراء التايلندي ووزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلندي الذي اليوم (الإثنين) في الرياض.

وشارك وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والتي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.

كما شهد الجانبان خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف، كما اجتمعا مع رجال الأعمال في البلدين لاستكشاف فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.

وزير الخارجية ورئيس الوزراء التايلندي

وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

جديد المحليات
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