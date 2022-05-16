هل هناك خطر في تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل؟.. “حماية المستهلك” توضح

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن مدى إمكانية حدوث خطر حال تعبئة خزان وقود السيارة بشكل كامل خاصة في أيام الصيف.
وأبانت الجمعية أن اللائحة السعودية “Gso SASo 24” تشترط أن يكون الخزان مصمما بحيث يوجد به حيز فارغ بمعدل 2.5% من سعته، لذلك لا يمكن تعبئة خزان وقود السيارة بكامل سعته فعلياً.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن تعبئة الخزان بالحد المسموح به في المواصفات والمقاييس لا يشكل خطراً، وذلك لأن خزانات الوقود مصممة بشكل يضمن تحملها لأقصى درجات الحرارة والضغط في الظروف العادية، كما أنها مزودة بصمامات لتخفيف الضغط لتصريف أبخرة الوقود من أجل إيجاد حالة التوازن داخلها.
وفق “أخبار 24”.