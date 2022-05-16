المملكة تتقدم للمركز الـ 17 عالميًا في مجال المخرجات البحثية

أعلنت وزارة التعليم أن المملكة تقدمت للمركز الـ17 عالميًا، في مجال الاستشهاد بالمخرجات البحثية بحسب تصنيف سيماغو 2021 الذي صدر مؤخراً، مقارنة بالمرتبة 21 لعام 2020 والمركز الـ 26 عام 2018 في المجال ذاته.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل دعمها لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزيز جودة البحث العلمي والابتكار، والمبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة مع الجامعات السعودية.
وأشارت إلى أن المملكة حصلت على المرتبة الـ 22 عالمياً في عدد المخرجات البحثية، فيما حققت المركز الـ 25 في عام 2020، وقبلها حلت في المرتبة الـ 32 لعام 2018 في ذات المجال. وفق “أخبار 24”.
ويعد تصنيف سيماغو للدول أحد أهم التصنيفات الأكاديمية على الصعيد الدولي، إذ يصنف الدول بشكل سنوي، وبشكل إجمالي من عام 1996 حتى الآن بناء على مخرجاتها البحثية والاستشهاد بمخرجاتها البحثية وعدد آخر من المعايير الفرعية ذات الصلة.