“الأرصاد” تتوقع انحسار العاصفة الترابية تدريجياً خلال 24 إلى 48 ساعة

توقع مختص التوقعات في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم (الثلاثاء)، أن تنحسر العاصفة الترابية التي ضربت المملكة خاصة المنطقة الوسطى تدريجيا خلال 24 إلى 48 ساعة.
وأوضح العقيل خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن العاصفة الترابية بدأت من شمال شرق المملكة وتؤثر حاليا على الرياض، ثم تتحرك تدريجيا لتؤثر على مناطق الجنوب، مشيراً إلى أنه يتوقع استمرار رياح الشمال على الساحل الشرقي من المملكة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وضربت موجة غبار، أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض بينها العاصمة خلال الساعات الماضية وهو ما أثر على مدى الرؤية، حيث حذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من تأثيرات تلك الموجة على الطرق. وفق “أخبار 24”.
فيديو | حالة #الطقس.. #الأرصاد: “العاصفة الترابية” بدأت من شمال شرق #المملكة وتؤثر حاليًا على #الرياض ثم تتحرك تدريجيًا لتؤثر على مناطق الجنوب #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/aFya0H5MnI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022