نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد” تتوقع انحسار العاصفة الترابية تدريجياً خلال 24 إلى 48 ساعة
17/05/2022   2:45 م

“الأرصاد” تتوقع انحسار العاصفة الترابية تدريجياً خلال 24 إلى 48 ساعة

+ = -
638

توقع مختص التوقعات في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم (الثلاثاء)، أن تنحسر العاصفة الترابية التي ضربت المملكة خاصة المنطقة الوسطى تدريجيا خلال 24 إلى 48 ساعة.

وأوضح العقيل خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن العاصفة الترابية بدأت من شمال شرق المملكة وتؤثر حاليا على الرياض، ثم تتحرك تدريجيا لتؤثر على مناطق الجنوب، مشيراً إلى أنه يتوقع استمرار رياح الشمال على الساحل الشرقي من المملكة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وضربت موجة غبار، أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض بينها العاصمة خلال الساعات الماضية وهو ما أثر على مدى الرؤية، حيث حذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من تأثيرات تلك الموجة على الطرق. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تتوقع انحسار العاصفة الترابية تدريجياً خلال 24 إلى 48 ساعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210967.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.