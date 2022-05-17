وثقت دارة الملك عبد العزيز أول عملة ورقية تم إصدارها في المملكة من فئة الخمسة ريالات، وذلك قبل 68 عاماً.

وأوضحت الدارة أنه في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 1954م، صدرت تلك العملة، ونشرت عبر صفحاتها الرسمية صورة لها تظهر وجهي العملة الورقية.

وكشفت الدارة عن أن هذه العملة عرفت باسم إيصالات الحجاج.

وفق “أخبار 24”.