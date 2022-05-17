بعد تعليق الفعاليات مؤقتا.. “موسم جدة” يستقبل الزوار بتجارب عالمية وعروض فنية وترفيهية

تستقبل كافة فعاليات مناطق موسم جدة 2022 التسعة زوارها، اليوم (الثلاثاء)، بالعديد من العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة، وذلك بعد تعليقها مؤقتا بناء على التوجيه الكريم نظراً لوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ويجذب موسم جدة عبر منطقة جدة بير، وجدة جنغل، وسيتي ووك، وسوبردوم، وجدة التاريخية، فيما تواصل مناطق فعاليات جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي اليخوت، وحديقة الأمير ماجد فعالياتها المنوعة للزوار، حيث تتميّز مناطق الفعاليات بتنوع عروضها، وتعدد خياراتها وبرامجها، والخدمات التي توفرها لزوارها.
ويتوقع أن تستقطب المناطق التسعة لفعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام المقبلة أعداداً كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث هيأت إدارة الموسم كافة المناطق ليقضي الزوار أجمل الأوقات فيها، ويستمتعوا بالفعاليات والعروض المقدمة. وفق “أخبار 24”.
وكانت عدد من الجهات قد أعلنت في وقت سابق، تعليق الفعاليات والحفلات 2022، وذلك بناء على التوجيه الكريم نظراً لوفاة رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعلن موسم جدة بالمثل تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية بالموسم.