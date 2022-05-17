“الموارد البشرية”: نركز على اعتماد معايير مهنية لـ200 مهنة.. وإنشاء مجالس مهارات للقطاعات الاقتصادية

قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن سوق العمل يشهد حاليا إصلاحات استراتيجية تشتمل على 8 محاور إصلاحية و25 مبادرة تطويرية.
وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل، أن استراتيجية سوق العمل تركز على اعتماد المعايير المهنية لأكثر من 200 مهنة، وإنشاء مجالس مهارات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية لتساعد في تخطيط الوظائف ووضع معايير للمهارات.
وأكد أنه سوف يكون هناك آلية تشاركية بين مؤسسات التعلم والتدريب والقطـاع الخاص تساعد في الاستجابة السريعة لمتطلبات سوق العمل من المهارات وضمان ملاءمة المناهج الدراسية وتحديد المهارات المستقبلية بما في ذلك المهارات الشخصية. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل اليوم إلى أكثر من 2 مليون سعودي وسعودية، فيما وصلت نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى مستويات عالية تصل إلى 51.5%، بينما بلغت المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6% وهو الأعلى في تاريخ المملكة.