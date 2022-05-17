في اليوم العالمي لـ”القاتل الصامت”.. حقائق عن ارتفاع ضغط الدم وأبرز المخاطر

يحتفل العالم في السابع عشر من مايو من كل عام، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يهدف إلى التوعية بأعراض مرض ارتفاع ضغط الدم، والتحفيز على معرفة قياساته، وطرق الوقاية المبكرة منه، وتسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاعه في المجتمع.
ويعد ارتفاع ضغط الدم حالة طبية خطيرة تزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى.
مخاطر وحقائق
وتعد أخطر مشاكل ارتفاع ضغط الدم هو أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة، وذلك وفقا لمجلس الضمان الصحي.
ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي يساوي أو أعلى من 140 ملم، ويساوي ضغط الدم الانبساطي أو أعلى من 90 ملم، فيما أكدت وزارة الصحة أن اثنين من كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط مصابان بارتفاع ضغط الدم.
وأكدت أن ارتفاع ضغط الدم سبب رئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يسمى (القاتل الصامت)؛ حيث إن الأعراض قد لا تظهر بوضوح. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن نمط الحياة غير الصحي من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل: تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين.
حملة توعوية
وبدأت وزارة الصحة السعودية تزامنا مع اليوم العالمي، تنفيذ حملة توعوية لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت شعار “ارتفاعه نزول”.
وتهدف الحملة التي يُشارك فيها عدة جهات إلى توعية المجتمع بطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتوعية المصابين بالمرض عن طريق العلاج والتحكم في المرض، إلى جانب تسليط الضوء على أكبر الأمراض المزمنة انتشاراً في المملكة، حيث تستهدف الحملة بشكل مباشر المصابين بارتفاع ضغط الدم، وعامة الناس بشكل غير مباشر.
أعراض وإجراءات وقائية
وتعد أبرز الأعراض التي يشعر بها المريض المصاب، هي: الشعور بصداع، ونزيف من الأنف، وعدم انتظام ضربات القلب، وتغييرات الرؤية، وطنين في الأذنين.
وأوصت منظمة الصحة العالمية في هذا اليوم بالحرص على اتباع الإجراءات الوقائية للحد من الإصابة بالمرض، وأهمها: التقليل من كمية الملح، وتناول الخضراوات والفواكه، وتجنب الدهون المتحولة والدهون المشبعة، والتوقف عن التدخين، وتجنب تعاطي الكحول على نحو ضار، ومارسة النشاط البدني باستمرار.