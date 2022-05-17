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رياضة > رسمياً.. الكشف عن أسعار تذاكر نهائي الكأس
17/05/2022   10:24 م

رسمياً.. الكشف عن أسعار تذاكر نهائي الكأس

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أعلن اتحاد الكرة، طرح تذاكر مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الثلاثاء)، على منصة مكاني.

وتقام يوم الخميس المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وجاءت أسعار التذاكر للمباراة كالتالي:

رسميًا.. الكشف عن أسعار تذاكر نهائي الكأس

وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. الكشف عن أسعار تذاكر نهائي الكأس

رياضة
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