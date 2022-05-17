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جديد المحليات > “الشورى” يطالب مركز التنافسية بقياس الأداء في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية
17/05/2022   10:23 م

“الشورى” يطالب مركز التنافسية بقياس الأداء في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية

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طالب مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، المركز الوطني للتنافسية بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة.

ودعا المجلس خلال جلسته العادية الـ34 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية. وفق “أخبار 24”.

كما طالب المجلس المركز بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية (مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو وظيفية)، أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة “استطلاع” قبل الرفع بتلك المشروعات.

“الشورى” يطالب مركز التنافسية بقياس الأداء في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية

جديد المحليات
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