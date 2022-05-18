نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الاستثمار”: مصنع “لوسيد” سينتج 4 أنواع من السيارات الكهربائية وسيتم تصدير 95% منها
19/05/2022   12:36 ص

“الاستثمار”: مصنع “لوسيد” سينتج 4 أنواع من السيارات الكهربائية وسيتم تصدير 95% منها

+ = -
976

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، عن بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع لها في المملكة.

ويقوم المصنع بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028، والتي تبلغ 155 ألف سيارة، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع، كما سيتم تصدير ما يقارب 95% من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة.

وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن إعلان “لوسيد” عن بناء مصنعها، يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.

“الاستثمار”: مصنع “لوسيد” سينتج 4 أنواع من السيارات الكهربائية وسيتم تصدير 95% منها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211190.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.