“الاستثمار”: مصنع “لوسيد” سينتج 4 أنواع من السيارات الكهربائية وسيتم تصدير 95% منها

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، عن بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع لها في المملكة.
ويقوم المصنع بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028، والتي تبلغ 155 ألف سيارة، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع، كما سيتم تصدير ما يقارب 95% من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن إعلان “لوسيد” عن بناء مصنعها، يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.