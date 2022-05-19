يقدم 750 خدمة في مكان واحد.. المركز السعودي للأعمال يباشر عمله في 10 مناطق

أعلنت وزارة التجارة، بدء العمل مؤخراً في المركز السعودي للأعمال، الذي يهدف بشكل أساسي جعل المملكة أحد الدول العشر الرائدة عالميًا في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمات سلسلة وذات كفاة عالية من خلال وجهة موحدة تجمع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال تحت مظلة واحدة؛ لتيسير بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.
كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية حول بيئة ممارسة الأعمال لتطوير السياسات والإجراءات للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، إضافةً إلى بناء مركز موحد يساهم في صوغ التقارير والأبحاث والدراسات عن بيئة الأعمال في المملكة.
ويقدم هذا المركز عبر فروعه الـ12 المنتشرة بـ10 مناطق خدمات وزارات التجارة والاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والغرف التجارية السعودية، فضلاً عن إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز على 750 خدمة، أبرزها إصدار وتعديل سجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ وتوثيق العقود والمعاملات وتحويل وتحديث بيانات المنشآت وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين ونقل الملكية والكفالات وإصدار التأشيرات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية والزكاة والتأمينات الاجتماعية.
المركز السعودي للأعمال #مكان_واحد لاقتصاد واعد ووطن رائد. pic.twitter.com/HrfJcPenFj
— المركز السعودي للأعمال (@BCgov_sa) May 18, 2022