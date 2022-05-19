قبل موقعة الهلال والفيحاء.. تعرف على سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين

ينتظر عشاق كرة القدم في المملكة، مباراة قوية بين فريق الهلال أمام نظيره الفيحاء، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها مساء الخميس، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور مباراة نهائي النسخة الـ47، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
وقبل المواجهة المنتظرة، يتصدر الأهلي قائمة الفرق الأكثر فوزًا بكأس الملك، ويُعد التعاون والفيصلي أقل فريقين فوزًا بالبطولة، إذ لم يحرزها كل منهما سوى مرة واحدة.
الأهلي
حقق الأهلي لقبه الأول في بطولة كأس الملك عام 1962، بالفوز على الرياض بهدف دون رد، ثم عاد وفاز باللقب عام 1965 بالتفوق على الاتفاق 3-1، وسيطر الفريق الأهلاوي على لقب البطولة وحقق 4 ألقاب متتالية، بدأت من عام 1969 وتواصلت أعوام 1970 و1971 و1973، ولم تُقم البطولة عام 1972.
وعاد الأهلي وحقق لقب كأس الملك 3 مرات متتالية، ليكون الفريق الوحيد الذي حقق البطولة 7 مرات خلال 9 بطولات متتالية، بعدما فاز على الهلال عام 1977 وعلى الرياض عام 1978 وأخيرًا اكتسح الاتحاد برباعية نظيفة في نهائي عام 1979.
وجاء اللقب العاشر للأهلي في كأس الملك، والأخير له قبل دمجها مع الدوري السعودي عام 1983، بعدما هزم الاتفاق في النهائي بهدف دون رد. وعاد وتُوج الأهلي بكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012، وتفوق في النهائي الأول على الاتحاد وفي الثاني على النصر.
وجاء آخر ألقاب الفريق الأهلاوي بكأس خادم الحرمين الشريفين العام 2016 حين هزم النصر في المباراة النهائية 2-1 وبهدفي نجمه السوري عمر السومة.
الاتحاد
الاتحاد حقق بطولة كأس الملك، 9 مرات، وفاز الفريق في 3 نسخ متتالية أعوام 1958 و1959 و1960، وبعد غياب موسمين، عاد ليُتوج باللقب مجددًا عام 1963 بالفوز على الهلال، وأضاف لقبه الخامس عام 1967 بالفوز على النصر بنتيجة قياسية 5-3.
وعاد الاتحاد من جديد ليتوج بلقبه السادس عام 1988، بالفوز على الاتفاق بهدف دون رد. وبعد انفصال كأس الملك عن دوري كأس خادم الحرمين الشريفين وعودتها لتُصبح بطولة مستقلة بذاتها بنظام خروج المغلوب، تمكن الاتحاد من الفوز باللقب 3 مرات أعوام 2010 و2013 و2018 بالفوز على الهلال والشباب والفيصلي على الترتيب. وفق “أخبار 24”.
الهلال
شارك الهلال في بطولة كأس الملك في 30 نسخة، وحقق اللقب 9 مرات بالتساوي مع الاتحاد. حيث تمكن الهلال في نسخة عام 1961 من الفوز باللقب في أول مشاركة له بالتفوق على الوحدة 3-2 في مباراة مثيرة.
وخسر الهلال نهائي 1963 أمام الاتحاد، لكنه عاد ليفوز في نهائي العام التالي 1964 أمام نفس المنافس بركلات الجزاء الترجيحية ليُحقق لقبه الثاني في البطولة.
ويعود الهلال بالفوز بأربعة ألقاب خلال الثمانينيات، البداية كانت عام 1980 بالفوز على الشباب، ومن ثم بطولات عام 1982 و1984 و1989 بالفوز على الاتحاد والأهلي والنصر على الترتيب.
واستعاد الهلال اللقب السابع في تاريخه عام 2015 بالفوز على النصر في مباراة قوية انتهت بالتعادل 1-1 وحسمها الفريق الأزرق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6.
وحقق الهلال لقبة الثامن في البطولة العام 2017 بعدما نجح في تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين. وجاء آخر ألقاب الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2020 بالتفوق على النصر بهدفين لهدف.
النصر
تُوج النصر ببطولته الأولى لكأس الملك عام 1974، وتفوق خلالها على الأهلي بهدف دون رد. وحافظ الفريق على لقبه عام 1976، إذ لم تُلعب البطولة عام 1975 لوفاة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقد كرر تفوقه على الأهلي في المباراة النهائية ولكن بهدفين دون رد.
وفاز النصر بلقبه الثالث عام 1981 بعدما هزم الهلال، وحقق أيضًا اللقب في العام 1986، ونجح في الفوز بها للمرة الثانية على التوالي عام 1987. وجاء آخر ألقاب النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1990 حين هزم التعاون في النهائي بهدفين دون رد أحرزهما ماجد عبد الله.
الشباب
شارك الشباب في بطولة كأس الملك 24 مرة، وفاز بلقبها 3 مرات، بدأت عام 2008 على حساب الاتحاد بالفوز عليه 3-1، وكرر الليوث نجاحهم بالحفاظ على لقبهم عام 2009 بالفوز على الاتحاد أيضًا لكن بنتيجة أكبر برباعية نظيفة.
وكان آخر لقب لفريق الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين كان عام 2014 حين تغلب على الأهلي في النهائي 3-0.
الاتفاق
انتظر الاتفاق 11 عامًا حتى تُوج بلقبه الأول في كأس الملك، وبالتحديد في عام 1968 بتغلبه في المباراة النهائية على الهلال 4-2، وعاد من جديد وفاز باللقب عام 1985، بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية على الهلال 4-3 بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
الوحدة
حقق الوحدة لقب كأس الملك مرتين، ويُعد البطل الأول للبطولة إذ فاز بها عام 1957، ثم عاد ليُتوج باللقب مجددًا عام 1966 بعدما فاز على الاتفاق في المباراة النهائية 2-0.
التعاون والفيصلي
توج فريق التعاون بقلب كأس خادم الحرمين الشريفين في العام 2019، بعد التغلب على الهلال في نصف النهائي والاتحاد في المباراة النهائية.
كما نجح الفيصلي في الفوز بآخر نسخة من البطولة السادسة والأربعين، العام 2021، بعد الفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدفين.