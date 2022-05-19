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جديد المحليات > الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويستعرضان أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية
19/05/2022   8:23 ص

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويستعرضان أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية

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التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم (الخميس) بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض الأمير خالد مع وزير الدفاع الأمريكي أوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عن تقدير المملكة للتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ولجهود وزير الدفاع الأمريكي للدفع بها لآفاق أوسع، بما يُحقق مصالح البلدين المشتركة، ويعزّز الأمن والسِّلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما عقد نائب وزير الدفاع جلسة مباحثات مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع، وبحثا خلالها الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن المصالح المشتركة. وفق “أخبار 24”.

وحضر اجتماع اللجنة من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع سمير الطبيب.

بينما حضر من الجانب الأمريكي مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية ستانلي براون.

الأمير خالد بن سلمان

الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الأمريكي

الأمير خالد بن سلمان

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويستعرضان أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية

جديد المحليات
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