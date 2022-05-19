الأندية السعودية تتضامن بشكل واسع مع اللاعب السنغالي “إدريسا غاي”

تضامنت الأندية السعودية بشكل لافت مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، بعد ورود تقارير متواترة عن رفض اللاعب اللعب مع فريقه بقميص يحمل أرقامًا تدعم حق “المثليين” في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.
وقال نادي الفيحاء الذي يلعب اليوم مباراة نهائي كأس الملك: “نقولها بصوت عالٍ كلنا معك كالجسد الواحد”.
بدوره أكد نادي التعاون أن “مَن يمارس حقه لا يسيء إلى أحد”، في إشارة تضامن مع حق اللاعب في رفض اللعب بقميص يحمل شعاراً داعمًا للمثليين.
كما قال نادي ضمك: “شكرا إدريس جعلتنا نحذف ونعيد لنقف معك”. وعبر نادي الطائي عن دعمه للاعب السنغالي عبر المشاركة على وسمي #كلنا_إدريس_غانا و#WeareallIdrissa.وفق “أخبار 24”.
ونشر نادي الفتح صورة لإدريسا مع طفله، وكتب تعليقا عليها: “كلنا إدريس غانا”، في إشارة تضامن واضح مع اللاعب.
في الأثناء، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب من إدريسا المثول وشرح حقيقة رفضه ارتداء قميص بألوان يدعم مجتمع المثليين.
من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد 🙏#كلنا_ادريس_غانا
#WeAreAllIdrissa pic.twitter.com/xFQPAJUejv
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) May 18, 2022
نقولها بصوتٍ عالي، وبكل لغات العالم #كلنا_ادريس_غانا 🧡#Wearealldrissa pic.twitter.com/Xg5aMCgvjW
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 18, 2022
#شكرا_ادريس
جعلتنا نحذف ونعيد لنقف معك#كلنا_ادريس_غانا pic.twitter.com/7rDKweVjRe
— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) May 18, 2022