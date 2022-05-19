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رياضة > الأندية السعودية تتضامن بشكل واسع مع اللاعب السنغالي “إدريسا غاي”
19/05/2022   3:11 م

الأندية السعودية تتضامن بشكل واسع مع اللاعب السنغالي “إدريسا غاي”

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تضامنت الأندية السعودية بشكل لافت مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، بعد ورود تقارير متواترة عن رفض اللاعب اللعب مع فريقه بقميص يحمل أرقامًا تدعم حق “المثليين” في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وقال نادي الفيحاء الذي يلعب اليوم مباراة نهائي كأس الملك: “نقولها بصوت عالٍ كلنا معك كالجسد الواحد”.

بدوره أكد نادي التعاون أن “مَن يمارس حقه لا يسيء إلى أحد”، في إشارة تضامن مع حق اللاعب في رفض اللعب بقميص يحمل شعاراً داعمًا للمثليين.

كما قال نادي ضمك: “شكرا إدريس جعلتنا نحذف ونعيد لنقف معك”. وعبر نادي الطائي عن دعمه للاعب السنغالي عبر المشاركة على وسمي #كلنا_إدريس_غانا و#WeareallIdrissa.وفق “أخبار 24”.

ونشر نادي الفتح صورة لإدريسا مع طفله، وكتب تعليقا عليها: “كلنا إدريس غانا”، في إشارة تضامن واضح مع اللاعب.

في الأثناء، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب من إدريسا المثول وشرح حقيقة رفضه ارتداء قميص بألوان يدعم مجتمع المثليين.

الأندية السعودية تتضامن بشكل واسع مع اللاعب السنغالي “إدريسا غاي”

رياضة
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