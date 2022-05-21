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21/05/2022   8:14 ص

​”الإعلام”: تمديد فترة استقبال المشاركات في سباق الإعلام “ميدياثون” 7 أيام

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أعلن الفريق التنفيذي لسباق الإعلام “ميدياثون” أمس (الجمعة)، عن تمديد فترة استقبال المشاركات والمشروعات النوعية إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري.

وأوضح أن عدد الفرق المسجلة في البوابة الإلكترونية للسباق وصل إلى نحو 600 فريق، وبلغ عدد الزوار قرابة 1.5 مليون زائر، مبيناً أن تمديد فترة استقبال المشاركات جاء تلبيةً لرغبة العديد من الراغبين في الانضمام للمنافسة.

يُشار إلى أن سباق “ميدياثون” يعد أحد مشروعات التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، حيث يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مشروعات نوعية تسهم في تقديم حلول إبداعية للتحديات الإعلامية، ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للسباق. وفق “أخبار 24”.

​”الإعلام”: تمديد فترة استقبال المشاركات في سباق الإعلام “ميدياثون” 7 أيام

جديد المحليات
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