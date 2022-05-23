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جديد المحليات > يصل وزنه إلى قرابة 200 كيلو.. تفاعل كبير مع حارس أمن يعاني سمنة مفرطة
23/05/2022   8:31 ص

يصل وزنه إلى قرابة 200 كيلو.. تفاعل كبير مع حارس أمن يعاني سمنة مفرطة

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بادر مواطنون بالوقوف مع مواطن يعمل حارس أمن، ويعاني من سمنة مفرطة، وإيصال صوته إلى الجهات المختصة ومشكلته إلى الأطباء.

وقال حامد فرج لـ”أخبار 24″ إنه يبلغ من العمر 19 عاما ويعاني من السمنة المفرطة منذ حوالي 5-6 سنوات، حيثُ يصل وزنه إلى حوالي 200 كيلو.

وأضاف حامد أنه حاول التخفيف من وزنه عدة مرات، إلا أنه فشل في جميع محاولاته، مبينا أنه وصل الآن إلى حد الصعوبة في السيطرة على النوم، وعدم القدرة على المشي بشكل سليم، كون زيادة الوزن أثرت على قدمه اليمنى.

وأشار إلى أن عددا من الأطباء أعلنوا عن تكفلهم بحالته، من ضمنهم استشاري جراحة السمنة د. عائض القحطاني، والاستشاري د. نايف العنزي.

وأبدى حامد شكره للطبيبين على مبادرتهما الإنسانية، كما خص بالشكر جميع من تفاعل مع قصته وساهم في علاجه مع التكفل بمصاريف السفر كونه بمنطقة جازان.

 يصل وزنه إلى قرابة 200 كيلو.. تفاعل كبير مع حارس أمن يعاني سمنة مفرطة

يصل وزنه إلى قرابة 200 كيلو.. تفاعل كبير مع حارس أمن يعاني سمنة مفرطة

يصل وزنه إلى قرابة 200 كيلو.. تفاعل كبير مع حارس أمن يعاني سمنة مفرطة

جديد المحليات
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